◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日東京・両国国技館）決定戦で若隆景が完璧な相撲を取った。取組前は若隆景の右と、霧島の左のどちらが先に入るかが、勝敗を分けるポイントだとみていたが、結果は若隆景が先に右をのぞかせた。慌てた霧島がその腕をたぐりにいって反対に呼び込む形となり、あっけなく土俵を割った。勝因は低い姿勢と左足の踏み込みの鋭さ。逆に大関は一歩目の左足に体重が乗っておらず、受ける形になっ