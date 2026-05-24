「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが24日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。東京・秋葉原で行われた1stDVD「相思相愛」発売記念イベントの様子を投稿した。「DVD先行発売記念イベント来てくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝の気持ちをつづり、ピンクを基調とした白やピンクのバラがデザインされたビキニ水着姿を公開。「始まるまではドキドキでしたが、実際にお会いす