【漫画】本編を読むあの時に戻れたら、次は絶対失敗しないのに。誰もがそんなことを思う瞬間があるだろう。『浮気夫、三度目の正直で地獄行き』（おてんば松尾：原作、まゆか！：漫画/KADOKAWA）は、夫の不倫ですべてを奪われた女性が、過去へと戻り、やり直しの人生で復讐を果たそうとするタイムリープ物語である。物語は、夫・雄一の裏切りによって子どもを奪われ、絶望の末に命を絶った妻・美鈴の視点で進んでいく。浴室で