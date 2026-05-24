父も感無量だ。大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）、小結若隆景（３１＝荒汐）が大関霧島（３０＝音羽山）との１２勝３敗同士の決定戦を制し、２０２２年春場所以来２度目の優勝を果たした。父の元幕下若信夫・大波政志さん（５９）は、千秋楽の取組を国技館で見守った。「本当に感動させてもらった。ケガをしたり、大関取りに失敗したりいろいろあった。常に上を目指して、強い気持ちで頑張っていて、頼もしかっ