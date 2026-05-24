ソフトバンクは２４日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に７―６で競り勝った。いきなり４点ビハインドと劣勢に立たされるも周東の適時三塁打で同点に追いつくと、３回には柳田が勝ち越し２ラン。終盤に追いつかれたものの、８回に柳田が犠飛を放ちこれが決勝点となった。この日は王球団会長の功績やレガシーを継承する「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」が開催。選手全員が背番号「８９」を背負う記念すべき試合