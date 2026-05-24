5月24日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1900m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ボクマダネムイヨ（牡3・栗東・東田明士）が快勝した。5馬身差の2着にホールオブミラーズ（牡3・栗東・高野友和）、3着にユアフェリシティ（牡3・美浦・千葉直人）が入った。勝ちタイムは1:58.8（良）。2番人気で長浜鴻緒騎乗、アイアムジャイアン（牡3・美浦・奥平雅士）は、13着敗退。【動画】ボクマダネムイヨが5馬身差圧勝断然人気に