俳優ソン・イルグクが、“独島（ドクト、竹島）の守護神”こと歌手キム・ジャンフンと親しくなった理由について、「歴史」に言及した。去る5月23日、韓国で放送されたMBN『キム・ジュハのデイ＆ナイト』（原題）には、ソン・イルグクが登場した。【関連】ソン・イルグクの「独島水泳事件」とは？彼は、「青山里（チョンサンリ）長征」という“国威宣揚事業”を率いているが、これは青山里戦闘が行われた場所を歩きながら、歴史を改