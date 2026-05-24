５人組バンド・ｗａｃｃｉが２４日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開催された「ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜２０２６」最終日に出演した。地元グルメや大型花火、音楽で同県の魅力を発信するフェス。同フェス常連のｗａｃｃｉは、雨男が多いことからファンの間で“雨バンド”として知られる。この日は、晴れ模様となり、ボーカルの橋口洋平は「どうですか？晴れています！雨バンドを脱却して、皆様の心に