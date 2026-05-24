岩手競馬所属の村上忍騎手（４９）＝水沢・村上実厩舎＝は５月２４日、盛岡競馬６Ｒでイヌボウノキラメキに騎乗して１着。１９９４年７月の初騎乗以来、２万４７５３戦目で地方競馬通算４３００勝を達成した。また、高橋悠里騎手（３９）＝水沢・伊藤和忍厩舎＝は、同日の３Ｒでアークフロリナに騎乗して１着。２００５年４月の初騎乗以来、１万３８８５戦目で地方競馬通算１４００勝を達成した。