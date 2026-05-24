ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが２４日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開催された「ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜２０２６」最終日に出演した。同フェス初出演のＴＡＫＡＨＩＲＯは、「会いたかったぞ、長岡〜！」と歓喜。デビュー２０周年を迎え、「オーディションの時から大事に歌い続けてきた」という「ＬｏｖｅｒｓＡｇａｉｎ」や、人気曲「道」「ＣｈｏｏＣｈｏｏＴＲＡＩＮ」など全８曲で魅了し