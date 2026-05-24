ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが、グラビアのような最新ショットを公開した。野村アナは２４日までに自身のインスタグラムを更新し、カーディガンをオフショルダーにして羽織って、肩をのぞかせたショットなどをアップした。この投稿には、「めちゃくちゃ綺麗です」「はぁ〜〜〜〜〜〜〜ため息」「素敵です」「めっちゃ可愛い」「バックの背景がとても良いね、素敵な場所」「彩也ちゃんの魅力を引き立ててる」などのコメン