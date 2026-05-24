高市早苗首相は２４日、Ｘを更新し、カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞を受賞した岡本多緒を祝福した。高市首相は岡本の快挙を祝した上で、同じく主演を務めた仏女優のビルジニー・エフィラ、濱口竜介監督らもたたえた。受賞作「急に具合が悪くなる」は、海外との共同製作で実現。文化庁の国際共同製作映画支援の助成があったことも明かし「日本のコンテンツが世界と協働し、新たな価値を創造していく上で、一つのモデルにな