◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）東前頭11枚目・宇良は結びの大関・霧島戦で押し倒され、5敗に後退して15日間を終えた。低く立って左を差し込んだが、霧島から右けたぐりと左のど輪を同時に浴び、大きくバランスを崩して土俵外まで転げ落ちた。取組後は「何もないです。（優勝争いも）たまたまです」と淡々と語った。霧島、若隆景の3敗勢を1差で追ってこの日を迎え、初優勝の可能性も残した。先に本割に臨