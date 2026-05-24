ボートレース多摩川の6日間シリーズは準優勝戦3個レースを終えて25日の12Rで優勝戦が行われる。優勝戦メンバーで注目の存在は、3号艇の尾嶋一広（39＝兵庫）だ。準優勝戦は10R3号艇で登場。3コースカドに舟を引いて、スタートは畔柳俊吾と並ぶコンマ14の4番手。インの松山裕基がコンマ20と立ち遅れ、2コースから尾嶋を上回る13のスタートを踏み込んだ松尾拓が1マークで先捲りに出た（尾嶋は14）。松山は伸び返して松尾をけん