「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）西前頭１３枚目の玉鷲（片男波）は、平戸海（境川）に寄り切りで敗れ、１３敗目を喫した。歴代３位となる１１５２回連続出場した幕内から、来場所は２０１３年夏場所以来１３年ぶりとなる十両への降下が確実。取組後の支度部屋では「何年ぶりですか十両に落ちるの…」とぽつりとつぶやき、「今場所はいろいろありすぎた。とにかく１週間、休みたい」と肩を落とした。今場所は