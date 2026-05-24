幸せな恋愛や結婚のはずなのに、ふと拭えない違和感を覚える人はいるはずです。しろやぎ秋吾さんが投稿したホラー作品『新婚』は、そんな日常に潜む不穏さを描き、多くの読者を震え上がらせています。【漫画】女に憑りつかれた私。僧侶が一言「何か盗みませんでしたか？」（全編を読む）それは、彼氏の実家で結婚の報告を終えた主人公が、彼氏の運転する車で帰路を進んでいる時のことです。車内では、彼氏の両親との間に流れた不穏