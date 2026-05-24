2年以内に新登場「ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ」は、2026年5月14日に実施されたホンダの「2026ビジネスアップデート」にあわせて披露された新型モデルです。ホンダは、これから当分の間、EVではなくハイブリッドに注力してゆくという方針を示し、2027年からは、ハイブリッドシステムとプラットフォームを刷新した次世代ハイブリッドを、北米を中心に2029年度までにグローバル市場に15モデル導入すると宣言しまし