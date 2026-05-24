お金を稼ぐことは簡単ではありません。働くことにストレスを感じている人もいるでしょう。「もう辞めたい」と思いながらも、なかなか決断できない人もいるかもしれません。今回紹介するのは、職場の人間関係に悩みながら、辞めるか続けるかで迷っているママからの投稿です。『もう仕事を辞めたい。でも辞める勇気がない。またイチから転職も面倒。ここにいてイライラするのもしんどい。でも働かないのはヒマすぎてムリ。何がしたい