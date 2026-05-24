第87回オークス芝2400メートル（2026年5月24日東京競馬場）1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」はジュウリョクピエロが優勝。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈騎手（22）が、JRA女性騎手としてG1初制覇する偉業を成し遂げた。欧州メディアもすぐさま反応した。英レーシングポスト紙は「東京で歴史がつくられました。22歳の騎手が日本人女性として初めて国内G1を制覇しました」