「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が、23日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演し、ゲスト出演した女優・工藤美桜（26）の“快挙”について語った。工藤は15年放送の「仮面ライダーゴースト」、20年放送の「魔進戦隊キラメイジャー」に出演。大吉は「そこまで詳しくないんで、言うのもあれですけど、仮面ライダーに出ていて、戦隊も出ている人なんですよね。歴史的な人なんです