◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2―1清水（2026年5月24日国立）ヤング・ガンバで3試合ぶりの勝利を手にした。先制された直後の後半15分にFW南野遙海（22）とMF名和田我空（19）を投入。「自分の得意なプレーから入ろうと常に意識している。その中でチャンスを感じることができた。今季は何回もああいうチャンスがあって、得点できて良かった」。神戸戦で見せたようなDFの前に一瞬で入り込む動きを見せ、DF初瀬亮（28