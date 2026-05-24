俳優・タレントの小野真弓さん（45）が2026年5月18日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブコーデの笑顔ショットを披露した。「もうすっかり半袖の季節」小野さんは、「おっはよーございます」といい、ピンクのノースリーブ姿と黄色のノースリワンピコーデを投稿した。「さわやかな朝」「いい天気」とコメントを添えて、「もうすっかり半袖の季節ですね」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ハイネックデ