◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）が行われ、４５位で出たプロ２年目の１９歳・加藤麗奈（ヤマエグループＨＤ）が５バーディー、１ボギーでこの日最少の６８をマークし、通算１アンダーで自己最高の１７位に入った。前半の１２番パー３で２メートルに寄せて伸ばし、１５番は左カラーから５メートルを沈め、１６番パー５