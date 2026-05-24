名古屋競馬所属の宮下瞳調教師が５月２４日、オークスのジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）で女性騎手として初めてのクラシック制覇を成し遂げた今村聖奈騎手＝栗東＝へ、自身のＸで祝福のメッセージを送った。スイカの画像を掲載して「船橋の川島先生から富良野のスイカをいただきましためちゃくちゃ甘くて美味しいですありがとうございます」とメッセージをつづり、その後、「オークス制