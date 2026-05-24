＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】背中“バキバキ”力士、驚異の背筋力で豪快白星レスリングの元アジア王者という輝かしい実績を持つ全身“バキバキ”の筋肉力士が、20キロ以上重い相手を驚異のパワーでねじ伏せた。彫刻のような肉体から繰り出された衝撃の背筋力による劇的決着に館内は一時騒然。あまりの豪快さに「プロレス技？」「背中バキバキが勝った」などファンもざわついた。幕下四十