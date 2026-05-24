【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２３日、戦闘終結に向けたイランとの協議について、「合意案の大部分が交渉済みで、最終段階にある」とＳＮＳに投稿した。イラン外務省報道官も２３日、国営テレビで、１４項目の覚書の完成が近いとして、水面下の交渉での進展を認めた。トランプ氏は投稿で、合意の最終的な内容は現在も協議中で、「まもなく発表される予定だ」と述べた。イランが事実上封鎖