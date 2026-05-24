◇明治安田J1百年構想リーグ第18節清水 1―2 G大阪（2026年5月24日MUFG国立）J1清水はホーム開催したMUFG国立でG大阪に1―2で逆転負けを喫した。22年から毎年開催しているホームゲームは、これで2分け3敗。悲願の初勝利へ挑んだ“5度目の正直”はならず、試合後の勝ちロコもまたお預けとなった。前半19分に主将MF宇野禅斗が負傷交代するアクシデント。それでも後半13分、主将に代わって緊急出場したMF弓場将輝が右クロス