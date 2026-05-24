大空眞弓さん「石井ドラマの私は可愛いかったわね」初夏の日曜日。東京・杉並区の住宅街にある映画館「Morc阿佐ヶ谷」に、大空眞弓さんが登場しました。開幕した「TBSレトロスペクティブ映画祭 第3回 石井ふく子特集」の登壇イベントです。【写真を見る】『愛と死をみつめて』『時間ですよ』・・・時代を彩った石井ふく子作品この映画祭では、世界最高齢の現役プロデューサー・演出家の石井ふく子さんが1960年代に手掛けた『東芝日