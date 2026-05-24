【WWE】SMACK DOWN（5月22日・日本時間23日／ケンタッキー・レキシントン）【映像】“アクが強すぎる”美女レスラー、ド派手衣装で登場かつて日本でも活躍した「ファイティング・プリンセス」が、満を辞して米マット最高峰のメインロースターに昇格。さっそく“らしさ全開”のビジュアルと毒舌で存在感を示した。この日放送された「SMACK DOWN」では、かつて“マライア・メイ”のリングネーム