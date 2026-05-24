元Flower、E−girlsで、実業家で歌手の武藤千春（31）が24日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。「ご報告」と題し、「私ごとではございますが、かねてよりお付き合いしていた方とこのたび3月22日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と報告。「我が道を進み、気の強い私ですがどんなときも寄り添い続けてくれて、私が暮らす信州・小諸へ移住までしてくれた、いつも真っ直ぐに一生懸命でガッツのある彼と、こうして家