MLB Japan公式Instagramは5月20日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）がパドレス戦でマルチ安打を放ったことを紹介した。投稿では、大谷が二塁打2本、四球、打点付きの内野ゴロで2安打1四球1打点を記録し、ドジャースの5-4での接戦勝利に貢献したことを伝えている。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 動画では