全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マルタ コスチュク] 2 - 0 [オクサナ セレフメテワ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第1日がフランス パリで行われ、女子シングルス1回戦で、第15シードのマルタ コスチュクとオクサナ セレフメテワが対戦した。 第1セットはマルタ コスチュクが6-2で先取。