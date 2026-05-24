伊東純也と横山歩夢が所属するゲンクは、現地５月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ２の第10節で、ルーベンとアウェーで対戦。２−０と勝利し、プレーオフ２首位が確定した。この一戦で、見事な先制ゴールを決めたのが伊東だった。16分、左サイドからのパスを受けると、見事なターンから右足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。 日本代表MFの技あり弾に、インターネット上では次のような声が上がった