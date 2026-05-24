新人と現職の一騎打ちとなった防府市長選挙は24日、投票が行われ、現職の池田豊氏の3回目の当選が確実となっています。池田豊氏（68）は、県の総務部長などを務めた後、2018年の市長選挙で初当選し、現在2期目です。池田氏が3期目を目指した今回の選挙戦で、これまでのまちづくりの流れを止めず、防災対策の強化などを着実に進めるなどと訴えました。開票作業は午後9時から行われますが山口放送が実施した出口調査や取材などから池