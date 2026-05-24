札幌・中央警察署は2026年5月24日、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで札幌市東区に住む会社員の男（51）を逮捕しました。男は5月14日午前8時40分ごろ、札幌市営地下鉄・東豊線のさっぽろ駅に停車中の車両内で、降車しようとした女性（30代）の下半身を触った疑いが持たれています。14日、午前8時40分ごろ、地下鉄職員から「男を確保しているので早く来てほしい」と110番通報がありました。警察によりますと、調べに対し男は「さ