2026年5月22日、韓国・聯合ニュースは「米国がイランとの戦争でイスラエル防衛のためにTHAAD（高高度防衛ミサイル）迎撃ミサイルを半数以上消費したことで、韓国と日本の安全保障上の不安が高まっている」との分析を報じた。ワシントン・ポスト（WP）は現地時間21日、複数の安全保障当局者の話として、「イランがイスラエルに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃するため、米軍は200発以上のTHAAD迎撃ミサイルを使用した」と伝えた。