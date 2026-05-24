【藤咲ひなた】すべてを魅了するパーフェクトウーマンキャバクラで働き始めたきっかけは、将来は経営者になりたいと思ったからです。人脈もお金も作れて、自分自身が広告にもなれる仕事と考えたときに、一番の近道がキャバクラかなと思い、この世界に入りました。売り上げについては正直、自分でも「なんで売れているんだろう？」といまだに思っています（笑）。アフターにも行かないし、いわゆる特別なこともしていません。た