「ライブアイドルをやっているからには、誰もが目指す舞台です。出演発表は完全なサプライズで、メンバー全員泣き笑いでした」アイドルの祭典TIFへの初出演が決定したFULIT BOXのセンター立花ことり。グループ発足から2年を迎えるタイミングでの吉報をそう振り返る。「幼少期からアイドルに憧れていたわけではなくて。高校生のときに、昔から仲よしだった地元の先輩が突然アイドルデビューしたんです。人前に立つ方にしか出せな