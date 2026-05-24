24日に千秋楽を迎えた大相撲夏場所で、宇土市出身の義ノ富士は優勝を逃しました。4敗で優勝決定戦に臨みをつなげたい宇土市出身の義ノ富士。琴栄峰に寄り切りで勝利し11勝目を挙げましたが、3敗の霧島と若隆景が勝利。優勝とはなりませんでしたが、2回目の敢闘賞を受賞しました。