大相撲夏場所千秋楽（２４日・両国国技館）―若隆景が大混戦の場所を制し、２５場所ぶりの復活優勝。本割では藤凌駕を鮮やかな肩透かしで転がし、１２勝３敗で並んだ霧島との優勝決定戦は、持ち味の低い攻めで一気に押し出した。欧勝馬に完勝した熱海富士と、美ノ海を下した琴勝峰は、ともに９勝。三賞は、敢闘賞が義ノ富士と伯乃富士。技能賞は若隆景が受賞した。殊勲賞は該当なし。十両は一意が優勝した。●宇良「（優勝や