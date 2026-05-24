＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】185センチ巨漢力士、“ほっそり”美脚（全身）“ほっそり”美脚の185センチ巨漢力士が、立ち合い直後にまさかの結末を迎え館内がざわついた。その様子にファンは「崩れ落ちた」「膝悪いのかな」などと心配の声を上げた。一体何があったのかーー。それは序ノ口十二枚目・宮富士（伊勢ヶ濱）と序ノ口十枚目・京の里（伊勢ノ海）の取組で起こった。京の里は京都市右