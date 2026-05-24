お笑いタレント・エハラマサヒロ（43）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上で物議を醸している“嫌いな芸能人”告白問題について、まさかの逆転現象が起き始めていると報告した。“全芸人から嫌われている芸人”と呼ばれるなど、自ら好感度の低さをネタにしてきたエハラ。しかし「嫌いな人をテレビで言ってガチで揉めるパターンが増えたことにより、『嫌われてる』でよく名前出される人が実はいい人なん