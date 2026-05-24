大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）、小結若隆景（荒汐）が大関霧島（音羽山）との決定戦を制し、２０２２年春場所以来２度目の優勝を果たした。本割で若隆景が幕内藤凌駕（藤島）を肩透かしで下し、霧島が幕内宇良（木瀬）を押し倒しで退けた。そして１２勝３敗同士による決定戦で大関を一気に押し出して、２５場所ぶりの賜杯を手にした。優勝インタビューでは「あまり実感が湧かないけど、うれしく思います。