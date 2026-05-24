大阪プロレスの「大阪ライトヘビー級トーナメント２０２６」優勝戦（２４日、大阪・アゼリア大正）で、ＳＵＺＡＫＵが水野翔を破り、２年連続Ｖを飾った。トーナメントには現大阪プロレス選手権者の松房龍哉、現ライトヘビー級王者アルティメット・スパイダーＪｒ、タコヤキーダー、タイガースマスクなど強豪がすべて参加。大阪プロレスで一番層の厚い８５キロ以下の選手たちがレベルの高い戦いを繰り広げたが、決勝にたどり着