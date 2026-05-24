フリーアナウンサーの白戸ゆめの(30)が24日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを公開した。 【写真】ホント仲良し！ワンちゃんになりたいです 「ぽむがうれしそうにしてくれるのが1番幸せだよ」とカフェのテラスと見られる場所で、デニムにスタイル際立つ半袖のトップスで愛犬を抱える写真を掲載した。 フォロワーからは「癒されます」「可愛い過ぎるよ」「いい女だわ」「ぽむ、そこ代