STARGLOW「Good Boys Anthem」Teaser Pt2サムネイル BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW （スターグロウ）が、5月25日(月)0時より配信リリースとなる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像第2弾を公開した。【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」ティザー映像第２弾ティザー第2弾として公開されたのは、学生服姿のメンバー5人がバンド練習スタジオと