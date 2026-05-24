小芝風花が主演するスペシャル時代劇『あきない世傳（せいでん） 金と銀 完結編』が、NHK BS、NHK BS4Kにて今冬放送されることが決まった。【写真】『あきない世傳』ついに完結！小芝風花の和装がかわいい商いの神髄は「買うての幸い、売っての幸せ」、物の売れない時代に、汗をかき、知恵を絞って商いを成功させる庶民の姿を、江戸時代中期の多彩な風俗を絡め、明るくいきいきと描いた「あきない世傳 金と銀」シリーズ。シ