◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１８節清水１―２Ｇ大阪（２４日・ＭＵＦＧ国立）清水は後半１３分に、ＭＦ弓場将輝のヘディングシュートで先制も、その後、Ｇ大阪ＦＷ南野遥海に２得点され、逆転負けした。地域リーグラウンドは西地区７位で終えた。５万３４３９人の今大会最多入場者が見守った一戦を勝利で飾れず、吉田孝行監督は「これだけたくさんのサポーターの方が来てくれた中、勝ち点３取りたかったが、残念