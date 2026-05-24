歌手のあの（年齢非公表）が23日、自身のSNSでテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の降板を宣言した。18日放送回で「嫌いな芸能人」としてタレント鈴木紗理奈（48）の名前を挙げたことで波紋が広がっていたが、「もう続けたくないので番組を降ります」と自身のSNSに投稿。「つまり、番組が終わるということになると思います」と一方的に“番組終了”まで宣言した。同番組は2020年10月にスタート。放送終了