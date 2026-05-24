7人組グループ・Travis Japanによる全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers』の映像商品が、8月26日に発売されることが発表された。【写真】おそろいの和風衣装も似合う！“TJポーズ”をするTravis Japan2025年12月にリリースした3rdアルバム「's travelers」を携えた本ツアーは、今年1月4日より全国8都市30公演で開催。きょう24日に行われたツアー最終公演となる千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演のM